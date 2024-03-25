Синоптики попереджають про значні дощі на Черкащині

На погоду Черкащини 25 березня впливатиме південний циклон. У регіоні прогнозують значні дощі.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Дощі на Черкащині почалися ще з ночі проти 25 березня.

"У першій половині дня 25 березня також залишається висока ймовірність значних опадів. На зменшення їхньої інтенсивності можна сподіватися у другій половині дня, коли циклон прямуватиме на південний схід", — зазначив синоптик.

Температурний фон значних протягом дня коливань не зазнає і залишиться дещо підвищеним для березня, додав він.

Зі слів метеоролога, погода відповідатиме першому рівню небезпечності — "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Попередження про значні дощі. Черкаський обласний гідрометцентр

Вночі на 26 березня прогнозують помірний, вдень — невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 8-10º тепла. 27 березня опади припиняться, додав синоптик.

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