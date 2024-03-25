В Могилів-Подільському прикордонному загоні, що на Вінниччині, запроваджено додаткові режимні обмеження для чоловіків. Про це йдеться на сторінці загону.
Що заборонено
В межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонений в’їзд чоловіків віком від 18 до 60 років включно в вищезазначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.
Також заборонено перебування та пересування в цій місцевості чоловікам віком від 18 до 60 років включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу, а також без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.
На кого не поширюються обмеження
- на осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
- на осіб, які навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах, що розташовані в межах громад, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
- на власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
- на осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;
- на осіб, що прямують до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетину державного кордону, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
- на осіб, які прибувають на запрошення та яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов’язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.
Встановлено й обмеження по часу перебування громадян на березі річки Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 1 квітня по 30 вересня, з 23:00 до 05:00; в період з 1 жовтня по 31 березня, з 20:00 до 06:00.