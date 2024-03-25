В Могилів-Подільському прикордонному загоні, що на Вінниччині, запроваджено додаткові режимні обмеження для чоловіків. Про це йдеться на сторінці загону.

Що заборонено

В межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонений в’їзд чоловіків віком від 18 до 60 років включно в вищезазначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.

Також заборонено перебування та пересування в цій місцевості чоловікам віком від 18 до 60 років включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу, а також без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

На кого не поширюються обмеження

на осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

на осіб, які навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах, що розташовані в межах громад, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

на власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

на осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;

на осіб, що прямують до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетину державного кордону, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

на осіб, які прибувають на запрошення та яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов’язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.

Встановлено й обмеження по часу перебування громадян на березі річки Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 1 квітня по 30 вересня, з 23:00 до 05:00; в період з 1 жовтня по 31 березня, з 20:00 до 06:00.