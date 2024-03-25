У Чернівецькому тролейбусному управлінні 22 жінки працюють водійками. Дехто за кермом вже понад 30 років, а хтось лише освоює професію. Суспільне Чернівці розповідає про досвід жінок на цій посаді.

Найстаршій водійці 64 роки, а наймолодшій — 36. Водійка з найбільшим стажем працює на підприємстві 45 років, а найменшим — пʼять місяців. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі тролейбусного управління.

За кермом тролейбуса 37 років

Зінаїда Гайсан працевлаштувалась водійкою тролейбуса, коли їй було 21. Каже за весь час своєї роботи з дискримінацією не зіштовхувалась.

“Я користуюсь таким принципом – завжди зробити людям добро. Мені так краще живеться, я з настроєм відробляю зміну. Подобається, коли люди виходять, прощаються зі мною, бажають гарної дороги. За свої роки роботи я вже знаю майже всіх пасажирів”, – каже Зінаїда.

Зінаїда Гайсан, водійка тролейбуса. Фото надала Зінаїда Гайсан

Зінаїда керує тролейбус маршрутом №2. Каже, любить транспорт, а найбільше задоволення приносить сам процес водіння.

“У нас головне пунктуальність, дисципліна, увага на дорозі. Я зазвичай прокидаюсь о 5 ранку, о 6:04 вже маю бути на місці, за 20 хвилин маю прийняти тролейбус і вже бути при виїзді у воротах. Ми їздимо по графіку, тому для нас важливі не тільки години, а й хвилини”, — каже Зінаїда.

"Мріяла сісти за кермо тролейбуса"

Цього року у січні сформували навчальну групу з восьми людей: п'ятьох чоловіків та трьох жінок. Серед них — Іванна Кваснюк. Вона почала освоювати професію водійки тролейбуса у 47 років. До цього займалась пошиттям весільних суконь.

“Це була моя мрія ще з юності, але батьки тоді забороняли, казали, що ця професія не для жінки. Я до цього йшла кілька років і тепер нарешті зрозуміла, що хочу спробувати. Коли я вперше сіла за кермо тролейбуса, було так багато емоцій – і задоволення, і адреналін. Я отримала втіху, що нарешті моя мрія збувається”, – розповідає Іванна.

Іванна Кваснюк за кермом. Фото надала Іванна Кваснюк

Після початку повномасштабного вторгнення Іванна на своєму авто допомагала людям виїхати за кордон.

Разом з Іванною у групі навчаються ще двоє жінок: одній з них 24 роки, вона освоює водіння вперше. А інша 46-річна жінка перекваліфіковується з іншої професії.

У ЧТУ для майбутніх водіїв та водійок двічі на рік проводять безоплатні навчальні курси. Вони тривають пів року. Це дозволяє залучити підприємству нових працівників.

Загалом у ЧТУ працює близько 180 водіїв. Натомість 90 місць залишаються вакантними. Не вистачає 34 водіїв автобусів та 59 водіїв тролейбусів. Інструктори вчать студентів теорії та практики, а після екзамену допускають на водіння транспорту із пасажирами.

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