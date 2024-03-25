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Загиблих нацгвардійців вшанували меморіалом пам'яті в Києві
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Загиблих нацгвардійців вшанували меморіалом пам'яті в Києві

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меморіал пам'яті нацгвардійців
У Києві відкрили меморіал пам'яті на честь загиблих нацгвардійців. Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України / Facebook

У столиці відкрили меморіал пам'яті "Вічна слава загиблим Героям", який присвятили загиблим нацгвардійцям 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда.

Про це повідомляє Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Також близьким загиблих вручили нагороди.

Автори меморіалу Олесь Сидорук, Борис Крилов та Віктор Юрків розповіли, що ідеєю монумента стало відображення героїзму нашого народу ще із часів правління князя Аскольда.

Загиблих нацгвардійців вшанували меморіалом пам'яті в Києві
У Києві відкрили меморіал пам'яті на честь загиблих нацгвардійців. Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України / Facebook

"Акцентом композиції є мечі доби Київської Русі, які є символом незламності та непереможності українського духу. Дзвін, завжди буде нагадувати про наших воїнів, які заради миру і спокою до кінця виконували свій військовий обов'язок", — розповідають митці.

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