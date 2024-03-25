У Тернополі водій автомобіля Lincoln в’їхав у відбійник паливної колонки на автозаправці. Рятувальники допомагали відтягнути машину, щоб не сталося загоряння. Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.
Під час аварії травмувався кермувальник.
У Тернополі водій автомобіля Lincoln в’їхав у заправку. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини
Ця подія сталася 24 березня близько 20 години 30 хвилин на вулиці Об'їзній.
"Водій автомобіля Lincoln не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги на територію автозаправної станції та зіткнувся з відбійником паливної колонки", — йдеться у повідомленні.
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