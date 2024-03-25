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Били "КАБами", "Смерчами" та артилерією: армія РФ обстріляла чотири населених пункти Донеччини
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Били "КАБами", "Смерчами" та артилерією: армія РФ обстріляла чотири населених пункти Донеччини

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Обстріли Донеччини 24 березня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 24 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Російські окупаційні війська протягом 24 березня п'ять разів били по житлових кварталах Донеччини. Загалом по території області вони завдали 1497 ударів. Обстрілами пошкоджені 15 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Армія РФ била бомбами "КАБ-1500", з РСЗВ "Смерч" та з артилерії по Красногорівці, Кураховому, Курахівці та Іванівці.

За інформацією поліції, армія РФ вдарила по Красногорівці авіабомбою "КАБ-1500" та з артилерії. Троє людей отримали поранення, їх екіпаж "Білий Янгол" евакуював до лікарні.

"Зі "Смерчів" окупанти атакували Іванівку – пошкодили сім приватних осель. Внаслідок артилерійського удару по Курахівці також пошкоджено 7 приватних будинків", — розказали в пресслужбі

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також полівецькі 24 березня евакуювали 1038 людей з прифронтових населених пунктів Донеччини, серед них 155 дітей.

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