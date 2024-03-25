Вихованці Дніпропетровської обласної школи вищої майстерності стали призерами відкритого зимового чемпіонату України з кульової стрільби у приміщенні.

Про це мовиться на Facebook-сторінці закладу.

Перше місце на змаганнях посіли Марія Шейніна (ГП-6 ком.), Яніна Шпилева (ГП-6 ком.) та Вікторія Рибовалова (ГП-12). Також Вікторія посіла третє місце у вправі ГП-11.

Друге місце посіли Аліна Ткалик (ГП-12), Вілена Бевз (ПП-3 ком.). Також друге у нормативі ГП-12 та третє у вправі ГП-11а здобув Роман Чадай. Поліна Колеснікова та Юлія Діденко вибороли "срібло" у вправі ПП-3 ком. та "бронзу" у МП-5 ком.

Третє місце вибороли Максим Гімон (ПП-3 ком.), Андрій Колесніков (ГП-6 ком.), Олександр Колохов (ГП-6 ком.), Іван Мартинов (ПП-3 ком.) та Данило Миклухо (ПП-3 ком.).

Відкритий зимовий чемпіонат України з кульової стрільби у приміщенні проходив з 18 по 24 березня у Львові.

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