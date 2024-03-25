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Спортсмени з Дніпропетровщини здобули 14 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби
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Спортсмени з Дніпропетровщини здобули 14 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби

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Спорт, змагання, Дніпро
Юлія Діденко (посередині) посіла друге та третє місця на змаганнях. Фото: Facebook/Дніпропетровська ОШВСМ

Вихованці Дніпропетровської обласної школи вищої майстерності стали призерами відкритого зимового чемпіонату України з кульової стрільби у приміщенні.

Про це мовиться на Facebook-сторінці закладу.

Перше місце на змаганнях посіли Марія Шейніна (ГП-6 ком.Стрільба з гвинтівки на 10 метрів, 60 пострілів), Яніна Шпилева (ГП-6 ком.) та Вікторія Рибовалова (ГП-12Стрільба з гвинтівки по рухомій мішені 10 метрів). Також Вікторія посіла третє місце у вправі ГП-11Стрільба з гвинтівки по рухомій мішені з 10 метрів, 40 пострілів.

Друге місце посіли Аліна Ткалик (ГП-12), Вілена Бевз (ПП-3 ком.Стрільба з пневматичного пістолета по мішені з чорним кругом з 10 метрів, 60 пострілів). Також друге у нормативі ГП-12 та третє у вправі ГП-11аСтрільба з гвинтівки по рухомій мішені з відстані 10 метрів, 40 пострілів. Повільний і швидкий рух в змішаній послідовності здобув Роман Чадай. Поліна Колеснікова та Юлія Діденко вибороли "срібло" у вправі ПП-3 ком. та "бронзу" у МП-5 ком.Стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на відстані 50 метрів. 60 пострілів

Третє місце вибороли Максим Гімон (ПП-3 ком.), Андрій Колесніков (ГП-6 ком.), Олександр Колохов (ГП-6 ком.), Іван Мартинов (ПП-3 ком.) та Данило Миклухо (ПП-3 ком.).

Відкритий зимовий чемпіонат України з кульової стрільби у приміщенні проходив з 18 по 24 березня у Львові.

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