Більше хлопчиків: за тиждень у Черкасах народилися 27 немовлят

За минулий тиждень, із 18 по 24 березня, в Черкасах народилися 27 дітей. Хлопчиків на світ зʼявилося більше.
Про це повідомили у фейсбуці Черкаської міської ради.
Як зазначили у пресслужбі, в пологових відділеннях міста за тиждень народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток.
"У Черкасах за тиждень на світ зʼявилися 27 немовлят: 14 хлопчиків та 13 дівчаток", — йдеться в повідомленні.
За попередній тиждень, із 11 по 17 березня, в Черкасах народилися 17 дітей.
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