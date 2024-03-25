Більше хлопчиків: за тиждень у Черкасах народилися 27 немовлят

За минулий тиждень, із 18 по 24 березня, в Черкасах народилися 27 дітей. Хлопчиків на світ зʼявилося більше.

Про це повідомили у фейсбуці Черкаської міської ради.

Як зазначили у пресслужбі, в пологових відділеннях міста за тиждень народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток.

"У Черкасах за тиждень на світ зʼявилися 27 немовлят: 14 хлопчиків та 13 дівчаток", — йдеться в повідомленні.

За попередній тиждень, із 11 по 17 березня, в Черкасах народилися 17 дітей.

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