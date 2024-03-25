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У Києві чоловік підробляв медичні книжки: в нього знайшли паспорт РФ
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У Києві чоловік підробляв медичні книжки: в нього знайшли паспорт РФ

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підробка медкнижок
Підозрюваний чоловік. Фото: столична поліція

У Києві чоловік займався підробкою медичних книжок, які видають заклади охорони здоров'я.

Про це повідомляє столична поліція.

Встановили, що 36-річний уродженець Запорізької області "виготовляв" медичні книжки за 150 гривень. Документ дозволяє працювати на роботі, пов'язаній із обслуговуванням населення.

У Києві чоловік підробляв медичні книжки: в нього знайшли паспорт РФ
Вилучені печатки та бланки медичних книжок. Фото: столична поліція

Під час обшуків у квартирі знайшли 27 печаток різних медустанов, 540 бланків медкнижок, одна з яких вже була повністю оформлена.

"Також у нього вилучили паспорт громадянина РФ, його перевіряють на причетність до співпраці з ворогом", — зазначили в поліції.

Чоловіки повідомили підозру за ч. 3 ст. 358 ККУ — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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