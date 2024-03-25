У Запорізькій області за добу сталося сім пожеж у природних екосистемах — ДСНС

Протягом минулої доби, 24 березня, в екосистемах Запорізької області сталося сім пожеж. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 0,41 га.

Про це сьогодні, 25 березня повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Запорізькій області.

Зокрема, сталася пожежа в Дніпровському районі обласного центру. За даними рятувальників, горіли суха трава й очерет. Загалом вогонь охопив 0,08 га:

"Через пориви вітру гасіння сухостою ускладнювалося. Вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на дачний кооператив", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники гасять пожежу 22 лютого 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Загалом від початку року в області сталося 188 пожеж в екосистемах, вогнем пошкоджено 15 га природнього середовища.

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