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У Києві хочуть організувати комунальне підприємство з виробництва дронів
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У Києві хочуть організувати комунальне підприємство з виробництва дронів

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безпілотник
Український військовий запускає безпілотник. Фото: Рівненська ОВА

У Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва безпілотників.

Про це йдеться у проєкті рішення Київської міської ради.

Згідно із проєктом, комунальне підприємство підпорядковуватиметься Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Статутний капітал становить 400 мільйонів гривень.

В Україні є близько 200 компаній, які займаються виготовленням безпілотних комплексів. Приблизно 50 з них вже пройшли всі процедури з отримання дозволу і постачають дрони до війська.

Зазначається, що створення нового КП дозволить збільшити кількість робочих місць, створить конкурентоспроможні умови на ринку виробництва безпілотників в Україні та Європі. Також дозволить столиці налагодити пряме виробництво БпЛА, залучивши кошти з міського бюджету, передбачивши відповідні видатки на наступні роки.

Що відомо про підтримку військових у Києві

Віталій Кличко у липні минулого року повідомив, що на підтримку ЗСУ Київ спрямував понад 1,2 млрд грн. Гроші йдуть на військову форму, бронежилети та каски, закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки.

На початку жовтня столичні депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів. Ці кошти направили на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони.

Наприкінці жовтня 2023 року Київрада виділила для українських військових 1,5 млрд гривень. Із них 300 мільйонів грн додали на фінансування програми "Захисник Києва".

14 грудня Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік. На допомогу Збройним силам передбачили 1 млрд гривень.

Також у січні Київрада виділила 500 млн грн на придбання дронів різних типів. Передбачили 1,2 млрд грн на допомогу українським військовим. Цю суму місто планує збільшувати. Також на допомогу ветеранам та їхнім родинам, сім'ям загиблих воїнів передбачили в бюджеті міста 742 мільйони. На цей рік на житло для військових виділили 150 млн грн.

29 лютого Київрада збільшила видатки на програму "Захисник Києва". Сума складає майже 5 млрд гривень.

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