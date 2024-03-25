Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

За результатами досліджень, проведених лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції, станом на 24 березня фіксується поступове покращення показників якості води Дніпрі.

За результатами аналізу виявлено:

перевищення вмісту нафтопродуктів у двох місцях відбору: на правому березі на відстані 1,4 км від Дніпровської ГЕС – у 4,2 раза та на відстані 2,5 км від Дніпровської ГЕС – у 2,9 раза;

на відстані 4,4 км від Дніпровської ГЕС – перевищення не фіксуються;

підвищення значення водневого показника (рН) від 8,63 до 8,75 од. рН, при нормі 6,5-8,5. Це свідчить про жорсткість води та не несе ризиків для населення. Це може впливати на якісні властивості води, такі як смак, та провокувати появу осаду.

З нижнього б’єфу річки Дніпро забір води для питного водопостачання здійснюється лише Біленьківською територіальною громадою. Наразі він призупинений. Станом на 24 березня там фіксувалося перевищення концентрації нафтопродуктів у 2,12 рази

"За даними Держекоінспекції, орієнтовна шкода водним ресурсам — 159 308 грн",— йдеться в повідомленні.

Також триває підрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря.

Всі матеріали будуть надані Міндовкіллю та правоохоронним органам.

Суспільне повідомляло, що 22 березня, внаслідок восьми ракетних ударів по території Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС) у річку Дніпро витекли нафтопродукти.

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