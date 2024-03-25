НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Запорізькій області в річці Дніпро зменшилася концентрація нафтопродуктів, які витекли через обстріл Дніпровської ГЕС
ЕКОЛОГІЯВодаОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

У Запорізькій області в річці Дніпро зменшилася концентрація нафтопродуктів, які витекли через обстріл Дніпровської ГЕС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Витік нафтопродуктів у Дніпро
Забруднення акваторії Дніпра поблизу ДніпроГЕС, 22 березня 2024 року. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

У Запорізькій області в річці Дніпро зменшилася концентрація нафтопродуктів, які витекли внаслідок ракетного обстрілу РФ Дніпровської ГЕС 22 березня.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

За результатами досліджень, проведених лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції, станом на 24 березня фіксується поступове покращення показників якості води Дніпрі.

За результатами аналізу виявлено:

  • перевищення вмісту нафтопродуктів у двох місцях відбору: на правому березі на відстані 1,4 км від Дніпровської ГЕС – у 4,2 раза та на відстані 2,5 км від Дніпровської ГЕС – у 2,9 раза;
  • на відстані 4,4 км від Дніпровської ГЕС – перевищення не фіксуються;
  • підвищення значення водневого показника (рН) від 8,63 до 8,75 од. рН, при нормі 6,5-8,5. Це свідчить про жорсткість води та не несе ризиків для населення. Це може впливати на якісні властивості води, такі як смак, та провокувати появу осаду.

З нижнього б’єфу річки Дніпро забір води для питного водопостачання здійснюється лише Біленьківською територіальною громадою. Наразі він призупинений. Станом на 24 березня там фіксувалося перевищення концентрації нафтопродуктів у 2,12 рази

"За даними Держекоінспекції, орієнтовна шкода водним ресурсам 159 308 грн",— йдеться в повідомленні.

Також триває підрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря.

Всі матеріали будуть надані Міндовкіллю та правоохоронним органам.

Суспільне повідомляло, що 22 березня, внаслідок восьми ракетних ударів по території Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС) у річку Дніпро витекли нафтопродукти.

Підписуйтесь на Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Блакитне озеро, Дніпропетровщина
Перекривають доступ до води: чому біля Блакитних озер на Дніпропетровщині невідомі встановлюють бетонний паркан
Як працюватиме екобус: графік на квітень
Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні
Сміттєзвалище біля "Арени Львів"
На площі 400 м². Поблизу "Арени Львів" невідомі створили стихійне сміттєзвалище
Риба, яку незаконно ловив чоловік
На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу
На початок