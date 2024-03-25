Били з мінометів та артилерії. РФ обстріляла чотири громади Сумщини

Вночі та зранку 25 березня російська армія здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА
Обстрілів зазнали Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади.
Які деталі
- Шалигинська громада: російські військові били з мінометів (2 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено обстріли з міномета (4 вибухи)
- Середино-Будська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномета.
- Свеська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи).
Що відомо про обстріли Сумщини 24 березня
По Великописарівській громаді військові РФ били з міномета (17 вибухів), також були удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).
На Краснопільську громаду російські військові скидали вибухівки з безпілотника, також був обстріл з артилерії (6 вибухів).
По Білопільській громаді нанесли авіаудари некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів) та керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також були удари з артилерії (8 вибухів).
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