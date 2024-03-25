НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Били з мінометів та артилерії. РФ обстріляла чотири громади Сумщини
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Били з мінометів та артилерії. РФ обстріляла чотири громади Сумщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вночі та зранку 25 березня російська армія здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА

Обстрілів зазнали Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади.

Які деталі

  • Шалигинська громада: російські військові били з мінометів (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено обстріли з міномета (4 вибухи)
  • Середино-Будська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномета.
  • Свеська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи).

Що відомо про обстріли Сумщини 24 березня

По Великописарівській громаді військові РФ били з міномета (17 вибухів), також були удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

На Краснопільську громаду російські військові скидали вибухівки з безпілотника, також був обстріл з артилерії (6 вибухів).

По Білопільській громаді нанесли авіаудари некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів) та керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також були удари з артилерії (8 вибухів).

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Удари по Білопіллю вночі 25 березня, 2024 року
"Відкриваю очі – а воно на мене летить". Мешканці Білопілля про обстріл російськими військами
Дмитро Сахарук
Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК
частина ракети
У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети
На початок