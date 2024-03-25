Били з мінометів та артилерії. РФ обстріляла чотири громади Сумщини

Вночі та зранку 25 березня російська армія здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА

Обстрілів зазнали Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади.

Які деталі

Шалигинська громада : російські військові били з мінометів (2 вибухи).

: російські військові били з мінометів (2 вибухи). Новослобідська громада : здійснено обстріли з міномета (4 вибухи)

: здійснено обстріли з міномета (4 вибухи) Середино-Будська громада : зафіксовано 3 вибухи з міномета.

: зафіксовано 3 вибухи з міномета. Свеська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи).

Що відомо про обстріли Сумщини 24 березня

По Великописарівській громаді військові РФ били з міномета (17 вибухів), також були удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

На Краснопільську громаду російські військові скидали вибухівки з безпілотника, також був обстріл з артилерії (6 вибухів).

По Білопільській громаді нанесли авіаудари некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів) та керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також були удари з артилерії (8 вибухів).

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