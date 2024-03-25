Сімсот шістдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

В Одесі пролунала серія вибухів

25 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Голова Одеської ОВА закликав жителів міста та області перебувати в укриттях. За його словами, РФ атакує Одещину ракетами.

Перші вибухи в Одесі почули близько 17:27. Повторні — близько 17:43. У Повітряних силах попередили про рух ракети на Одесу.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.