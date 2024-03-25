Сімсот шістдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Вночі з 24 по 25 березня Одещину атакували безпілотниками, через падіння уламків є пошкодження енергетичної інфраструктури. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
В Одесі пролунала серія вибухів
25 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Голова Одеської ОВА закликав жителів міста та області перебувати в укриттях. За його словами, РФ атакує Одещину ракетами.
Перші вибухи в Одесі почули близько 17:27. Повторні — близько 17:43. У Повітряних силах попередили про рух ракети на Одесу.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.
П’ять вулиць в Одесі перейменували на честь загиблих Героїв України
В Одесі п’ять вулиць отримали назви на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України". Про це 25 березня повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, він підписав відповідне розпорядження.
"Сьогодні, з нагоди низки вагомих дат, підписав розпорядження щодо перейменування п'яти одеських вулиць на честь Героїв України, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України", — зазначив мер.
Розпорядженням мера в Одесі перейменували ті вулиці, які раніше затвердила історико-топонімічна комісія міськради та які виносились на сесію, однак не були проголосовані. Зокрема:
- вулицю Бочарова перейменували на честь В'ячеслава Бувалкіна, майстер-сержанта СБУ, який загинув 20.03.2022. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Захищав Україну з 2014 року.
- вулиця Махачкалінська матиме ім’я Віталія Блажка, майора, командира снайперської групи ОЗСП "Азов", який загинув 08.05.2022 під час захисту Маріуполя. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Боронив Україну з 2014 року.
- вулицю Каманіна перейменували на честь Валерія Самофалова, матроса ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, який загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Герой України. Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу три російські гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла".
- вулицю Марії Демченко перейменували на честь Дениса Максишка, старшого лейтенанта, командира батареї 28 ОМбР, який загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке на Миколаївщині. Герой України. Захищав Україну з 2014 року.
- вулицю Якутську перейменували на честь Ігоря Бедзая, полковника, заступника командувача ВМС з авіації, який загинув 7 травня 2022 року у ході операції зі звільнення острова Зміїний.
В Одесі через пошкодження інфраструктури світло вмикають 2-3 години на добу — голова ОВА
В Одесі через ураження енергоінфраструктури електроенергію вмикають 2-3 години на добу. Про це під час брифінгу 25 березня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає кореспондентка Суспільного.
“Було уражено декілька об’єктів. На даний час проблеми на частині об’єктів усуваються. Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми дамо додаткові потужності, щоб хоча б збільшити у місті електропостачання, бо зараз у нас, відповідно до графіків ДТЕК та Укренерго, будуть отримувати 2-3 години на добу абоненти електропостачання", — зазначив Кіпер.
Він додав, що до вечора кількість людей зі світлом може зрости. Також за словами Олега Кіпера, частину великих підприємств задля зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи. Очільник ОВА додав, що наразі Одещина не зверталась за допомогою у забезпеченні електроенергії до інших регіонів, як це робили у Харкові.
Олег Кіпер повідомив, що наразі вся критична інфраструктура регіону забезпечена альтернативними видами електропостачання.
Прокоментував він також і питання щодо скорочення опалювального сезону: за словами керівника ОВА, наразі достроково завершувати опалювальний сезон не планують, оскільки, через погодні умови й низьку температуру при відсутності опалення люди вмикатимуть електроприбори для обігріву, чим додаткового навантажать енергосистему.
В Одесі відновили роботу двох котелень, запускають ТЕЦ та відкриють "Пункти незламності" — Труханов
В Одесі на період ремонту об'єкта енергетичної інфраструктури, який був пошкоджений внаслідок російської атаки, відкриють комунальні "Пункти незламності". Наразі в місті відновили водопостачання та роботу котелень в Пересипському районі, повідомив міський голова Геннадій Труханов.
За його словами, наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлено роботу котелень в Пересипському районі. Відбувається запуск ТЕЦ, яка була зупинена через російську атаку. У місті введені екстрені відключення енергоживлення.
"У місті є дефіцит потужностей, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів", — уточнив міський голова.
На Одещині через атаку РФ пошкоджена підстанції НЕК Укренерго
На Одещині без світла залишаються 195 тисяч споживачів, повідомили у Міненерго. Причиною стало пошкодження підстанції НЕК Укренерго через дронову атаку.
Якщо енергетичне обладнання та мережі не витримуватимуть навантаження, кількість знеструмлених споживачів може зростати, додали у Міністерстві.
Також внаслідок удару по Одещині відключалися вітрова електростанція та місцева ТЕЦ.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 23:22, пізніше у Силах оборони півдня повідомили про загрозу безпілотників для міста та області.
Прокуратура відкрила справу через атаку на Одещину
Після атаки на Одещині дронами в ніч на 15 березня прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, частково відсутнє електропостачання.
В Одесі ввели екстрені відключення світла
В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК.
Вночі армія РФ пошкодила один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси. Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури.
На Одещині через атаку безпілотників є пошкодження енергетичної інфраструктури: які наслідки
Через атаку безпілотників уночі 25 березня на Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт, на ньому виникла пожежа, через що без світла залишилась частина обласного центру та прилеглих населених пунктів, повідомили у Силах оборони півдня.
Пожежу погасили, поранених немає. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.