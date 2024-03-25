Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 25 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Над Криворіжжям збили ракету
У Криворізькому районі Дніпропетровщини 26 березня українські військові збили ракету, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Сили протиповітряної оборони знищили безпілотник військ РФ у Дніпровському районі
Сили протиповітряної оборони знищили безпілотник військ РФ у Дніпровському районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років
До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років. Військові та волонтери евакуювали їх з прифронтової зони. Скульптури мають пройти консерваційні роботи та зберігатимуться у фондах Дніпропетровського національного історичного музею, розповів Суспільному виконувач обов’язків директора музею Олександр Старік.
Війська РФ обстріляли три громади Нікопольщини: які наслідки
Вдень 25 березня війська РФ вдарили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах Дніпропетровщини Спрямували на район дрони-камікадзе та обстріляли з важкої артилерії. Пошкоджені агрофірма, 5 приватних будинків, магазин, авто, лінії електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.
Дізнався про народження дитини під час бойового завдання. Військовий забрав дружину й сина з пологового Дніпропетровщин
З пологового Дніпропетровщини військовослужбовець Юрій забрав новонародженого сина і дружину Наталію. Подружжя планували спільні пологи, але чоловік каже, син народився на день раніше.
Докладніше – у матеріалі Суспільного.
Понад пів мільйона гривень збитків на відпочинку дітей. У Дніпрі викрили посадовців дитячо-юнацького центру міськради
У Дніпрі викрили директорку та шість посадовців дитячо-юнацького центру Дніпровської міської ради. Їх підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
За даними слідства, директорка дитячо-юнацького центру, її заступниця, а також п'ять підлеглих відкрили на території центру та його філій по всьому місту літні табори для дітей. Ці "послуги" оцінювали від 1200 до 3200 гривень за зміну. Перебування у таборах мало бути безкоштовними, адже заклад є комунальним і фінансується за рахунок міської ради.
Дзюдоїстка з Дніпра виборола бронзову медаль на Grand Slam Tbilisi 2024
Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко з Дніпра виборола "бронзу" на Grand Slam Tbilisi 2024 у ваговій категорії до 78 кг. У поєдинку за бронзову медаль дніпрянка перемогла китаянку Zhenzhao MA.
На Дніпропетровщині зріс рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус
На Дніпропетровщині протягом тижня, з 15 по 21 березня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіли 12 272 людини, із них трохи менше ніж половина (43,7%) — діти віком до 17 років. За даними лабцентру, показник захворюваності по області у порівнянні з попереднім тижнем зріс на 7,5 %. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у Васильківській (17,2%), Магдалинівській (22%), П’ятихатській (19,1%) та Петриківській (45,7%) громадах.
Зареєстровано 242 нових випадки COVID-19, в тому числі 27 — серед дітей. У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 13,1%.
На Дніпропетровщині проводять тренування собак для пошуково-рятувального загону
Шукають людей під завалами після обстрілів армією РФ. Такий сценарій на тренуванні відпрацьовують собаки пошуково-рятувального загону "Антарес" з Павлограда, що на Дніпропетровщині.
Керівниця загону Лариса Борисенко розповіла Суспільному: подібні тренування кінологи проводять раз на тиждень.
За її словами, спочатку тварини складають пошукові нормативи, потім – на спритність та слухняність. Так привчають недосвідчених собак не боятися завалів та гучних звуків, а дорослих – самостійно шукати людей.
У Кривому Розі скасували екстрені вимкнення світла
У Кривому Розі скасували екстрені вимкнення світла. Після обстрілів енергетики заживили усі оселі, повідомили у ДТЕК.
До шести зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку у Кривому Розі 12 березня. Вночі у лікарні помер 59-річний чоловік, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Станом на ранок 25 березня у лікарнях перебувають ще сім поранених. Троє з них — у тяжкому стані.
У Дніпрі через борги відключатимуть водопостачання жителям 60 вулиць
Жителі 60 вулиць Новокодацького та Самарського районів Дніпра заборгували за водопостачання понад 1,9 мільйона гривень. Про це йдеться на сайті комунального підприємства "Дніпроводоканал".
З 25 по 29 березня боржникам відключать воду. Перелік адрес — можна подивитися за посиланням.
Війська РФ випустили майже півтора десятки снарядів на Нікопольщину
Майже півтора десятка снарядів випустили війська РФ по Нікопольщині у ніч на 25 березня.
Обстрілювали район з "Градів" та артилерією. Під ударами були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Загиблих та поранених немає.
Планові відключення світла у Дніпрі: де не буде електрики 25 березня
З 08:00 до 17:00 через проведення планових робіт 25 березня електроенергії не буде за такими адресами:
- вул. Квартальна: 11, 13, 17, 25, 27, 29, 31, 37;
- вул. Інженерна: 2-А, 4, 6;
- вул. Казакевича: 1-4;
- просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 119-133 (непарні).