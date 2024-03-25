На Дніпропетровщині зріс рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус

На Дніпропетровщині протягом тижня, з 15 по 21 березня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіли 12 272 людини, із них трохи менше ніж половина (43,7%) — діти віком до 17 років. За даними лабцентру, показник захворюваності по області у порівнянні з попереднім тижнем зріс на 7,5 %. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у Васильківській (17,2%), Магдалинівській (22%), П’ятихатській (19,1%) та Петриківській (45,7%) громадах.

Зареєстровано 242 нових випадки COVID-19, в тому числі 27 — серед дітей. У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 13,1%.