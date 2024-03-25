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Удари по об’єктах енергетики, пошкоджені будинки: вночі російські безпілотники атакували Миколаївщину
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Удари по об’єктах енергетики, пошкоджені будинки: вночі російські безпілотники атакували Миколаївщину

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Постріл, дрони, атака
Українські військові під час бойової роботи. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

У ніч проти 25 березня під час атаки підрозділи Сил протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири "Shahed 131/136". Російські війська спрямували удари по об’єктах енергетики. Також внаслідок падіння уламків дрону в Миколаєві сталося руйнування житлового будинку.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під час бойової роботи Сил протиповітряної оборони уламки збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована", — йдеться у повідомленні.

Поранень зазнали одинадцять людей. Дев’ятьом з них надали медичну допомогу на місці, двом — у лікарні. Також пошкоджено приватні будинки поруч, додали у військовій адміністрації.

Рятувальники гасять пожежу у пошкодженому будинку
Рятувальники гасять пожежу у пошкодженому будинку. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

У Миколаївському районі 25 березня о 00:40 внаслідок атаки дронів типу "Shahed-131/136" відбулось займання на території енергетичного об’єкту. Пожежу загасили рятувальники, травмованих та загиблих людей немає. Інформацію щодо наслідків уточнюють, повідомили в ОВА.

За інформацією Сил оборони півдня України, атака росіян на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині, дрони запускали кількома хвилями з акваторії Чорного моря.

Також 24 березня о 10:04, 10:29, 15:01, 15:33 та 16:04 російські війська завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Поранених немає, повідомили у військовій адміністрації.

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