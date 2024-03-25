У ніч на 25 березня військові РФ декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. По містах та селах району випустили майже півтора десятка снарядів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Пізно ввечері з реактивної системи залпового вогню "Град" вдарили по Нікополю. Пізніше з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах.

Загиблих та поранених внаслідок атак немає.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів, написав посадовець.

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