У ніч на 25 березня військові РФ декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. По містах та селах району випустили майже півтора десятка снарядів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пізно ввечері з реактивної системи залпового вогню "Град" вдарили по Нікополю. Пізніше з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах.
Загиблих та поранених внаслідок атак немає.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів, написав посадовець.
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