761 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 24 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонському напрямку протягом доби 24 березня 2024 року російська армія один раз намагалась штурмувати та вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Успіху не мала, повідомили у Генштабі ЗСУ.
- Російські окупанти не віддають рідним тіла трьох вбитих військовослужбовцями РФ жителів Коханів на ТОТ Херсонщини.
- У Новобериславі виявили тіло загиблого внаслідок російської атаки 20 березня 71-річного чоловіка.
- У бою поблизу Зміївки на Херсонщині загинув військовий з Вінницької області Григорій Кучер. Йому було 39 років.
- За добу на Херсонському та Оріхівському напрямках Сили оборони знищили 18 гармат, три ЗРК та ліквідували 124 військових РФ.
- У Музиківці горів житловий будинок. Пожежу ліквідували рятувальники. Причини загоряння встановлюють.
Шиє речі, щоб допомогти ЗСУ. Волонтерка з Херсона робить ковдри та м’які ноші для військових
Херсонська волонтерка Анна Петросян допомагає ЗСУ. Вона виготовляє ковдри для військових, бафи та м’які ноші. Робить це за запитами, із якими до неї звертаються українські воїни.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
За добу на Херсонському напрямку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад десять населених пунктів. Зокрема Солончаки, Тягинку та Іванівку, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Армія РФ вдалила по Херсонщині керованими авіабомбами
Армія РФ атакувала керованими авіабомбами села у Херсонському районі. Зруйновані адміністративна будівля, освітній заклад та будинок культури. Інформація про загиблих і поранених відсутня, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
На деокупованій Херсонщині втричі збільшать площі, засіяні сільгоспкультурами — ОВА
Цьогоріч загальна посівна площа сільськогосподарських культур на деокупованій Херсонщині очікується в межах 153 тисячі гектарів землі.
Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.
За його словами, агропідприємства та фермерські господарства області, не зважаючи ні на що, обробляють землю та проводять посівну. Найбільше є ячменю, гороху та льону. До засіяної озимини додаються ярі зернові, зернобобові та технічні культури, а також кавуни, дині та овочі. Прогнозовані площі втричі перевищують показник минулого року.
Який вигляд має автошкола в Херсоні після російського обстрілу
Начальник ОВА Олександр Прокудін показав в Telegram, який вигляд має будівля автошколи в Херсоні після денного обстрілу військ РФ 25 березня 2024 року.
У Каховці на ТОТ Херсонщини п'ять днів немає електрики, опалення та газопостачання — міський голова
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області п'ять днів немає електрики, опалення та газопостачання, розповів Суспільному Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець. Також очільник громади повідомив, що не у всьому місті є вода. За його словами, люди виживають, хто як може. "Сподіваємося, у деяких районах воду дали. Ситуація дуже важка. Також сподіваюся, що у найближчі два дні місто буде з електрикою і з водою", — говорить Немерець. Керівник громади каже, що окупаційна влада у ситуації звинувачує Україну та ЗСУ.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Окупаційному "начальнику сектора обліку земель" з Херсонщини повідомили про підозру у колабораціонізмі
Окупаційному "начальнику сектора обліку земель" з Херсонщини повідомили про підозру у колабораціонізмі, повідомляє в Telegram обласна прокуратура.
Слідчі встановили, що 29-річний херсонець організував ведення обліку земельних ділянок, їх реєстру та укладення договорів оренди на захоплених територіях.
Сили оборони знищили 27 одиниць озброєння та 112 військових армії РФ на Херсонському та Оріхівському напрямках
На Херсонському та Оріхівському напрямках протягом доби Сили оборони знищили 27 одиниць озброєння та військової техніки РФ, йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.
Українські оборонці знищили 15 одиниць автобронетехніки, вісім артсистем, два ЗРК та дві станції радіолокаційної боротьби. Також ліквідували 112 військовослужбовців окупаційних військ, йдеться у повідомленні.
Херсонська область — повітряна тривога!
Охороняли російські катівні в окупованому на той час Херсоні. СБУ затримала чоловіка та жінку
У Херсоні затримали чоловіка та жінку, які під час тимчасової окупації міста співпрацювали з РФ та охороняли катівні, де незаконно утримували людей, повідомляє в Telegram Служба безпеки України.
Після звільнення Херсона вони переховувались у місті та постійно змінювали місце проживання аби уникнути покарання. Обом затриманим загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Пошкодження на тепломережах через обстріли комунальники усували щотижня. У Херсоні завершився опалювальний сезон
25 березня у Херсонській громаді завершився опалювальний сезон. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко. Цьогоріч сезон розпочався 21 листопада 2023 року. До скількох будинків подали теплоносій та які були складнощі у цей період дізнавалися кореспонденти Суспільного.
Куля вибила око: у Львові пластичні хірурги оперують 63-річну мешканку Херсонщини
63-річна Ірина Слінькова — мешканка села Кардашинка на лівому березі Херсонщини. Внаслідок обстрілу під час евакуації жінка втратила око. Зараз Ірина перебуває у реабілітаційному центрі "Незламні" в межах соціального проєкту "(Не) До краси".
Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.
У Пунктах незламності трьох громад на Херсонщині відкрили мінічитальні
У Пунктах незламності Кочубеївської, Нововоронцовської та Калинівської громад на Херсонщині з’явилися мінічитальні. Громади отримали полиці з книжками у рамках проєкту "Читальня", повідомили в ОВА.
З дрона вдарили по автомобілю, з артилерії — по будинках. Поліція фіксує чергові факти воєнних злочинів РФ на Херсонщині
На Херсонщині у Нововоронцовці минулої доби російські війська вдарили з FPV-дрона по автомобілю та з артилерії обстріляли Понятівку, повідомляється в Telegram обласної поліції.
Під атакою також перебували центральні та прибережні райони Херсона. За фактами порушення РФ законів та звичаїв війни відкрили п'ять кримінальних проваджень.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонець переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків
Херсонець Назар Чапурін переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
Змагання "Tallinn open" серед юнаків проходили в Естонії. Вихованець Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи у ваговій категорії до 35 кг став Назар Чапурін.
Херсонська область — повітряна тривога!
У Високопільські громаді горіла не житлова споруда. Пожежу загасили
На Херсонщині у Високопільській громаді рятувальники ліквідували пожежу господарчої споруди на приватному подвір'ї, повідомляється на сторінці у Facebook ГУ ДСНС області. Причини загоряння встановлюються.
Снаряди РФ влучили в об'єкт критичної інфраструктури, пошкодили багатоповерхівку та приватні будинки: армія РФ атакувала 11 населених пунктів Херсонщини
Упродовж доби 24 березня 2024 року російські військові атакували 11 населених пунктів Херсонської області. Серед них Херсон, Нововоронцовка, Олександрівка, Новоберислав, Широка Балка, Велетенське, Понятівка, Садове, Софіївка, Золота Балка та Дніпровське, повідомив в Telegram начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Російські снаряди поцілили по об'єкту критичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівка та чотири приватні будинки, автомобілі. Загиблих та поранених немає", — йдеться у повідомленні.