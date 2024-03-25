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Атака "шахедів" на Одещині та вибухи на електростанції в Ростові — головні новини ранку 25 березня
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Атака "шахедів" на Одещині та вибухи на електростанції в Ростові — головні новини ранку 25 березня

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Удари армії РФ на об'єкти інфраструктури Харкова
Атака Росії на Харків 22 березня 2024 року, ілюстративне фото. REUTERS

Частина Одеси залишилася без світла через нічну атаку "шахедів"; на електростанції у Ростовській області лунали вибухи; у Британії заявили про зміцнення власних сил ядерного стримування та арешт підозрюваних у теракті в "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї — Суспільне підготувало головні новини ранку 25 березня.

1. На Одещині через атаку "шахедів" є пошкодження енергетичної інфраструктури

Уночі 25 березня Одещину атакували російські безпілотники. Як наслідок — є пошкодження енергетичної інфраструктури, частина Одеси залишилася без електропостачання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, вночі почали працювати всі екстрені служби.

Контекст: Повітряну тривогу на Одещині оголосили в неділю пізно ввечері о 23:22. Пізніше у Силах оборони півдня повідомили про загрозу безпілотників для Одеси та області.

2. На електростанції у Ростовській області виведені з експлуатації 2 енергоблоки

На Новочеркаській державній районній електростанції (ДРЕС) у Ростовській області Росії сталася пожежа. Два енергоблоки виведено з експлуатації.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку дронів на електростанцію та проблемі зі світлом у Ростові. Очевидці начебто нарахували не менше 10 вибухів та звуки безпілотників.

Припускають, що БПЛА, ймовірно, намагалися атакувати Новочеркаську ДРЕС. За словами місцевих мешканців, дронів пролетіло кілька десятків. З міста виїхали пожежні машини та швидкі та поїхали в напрямку ДРЕС.

Контекст: Вранці 25 березня Міноборони РФ повідомило про нібито 11 перехоплених українських БПЛА над територією Ростовської області.

3. Велика Британія заявила про нові інвестиції в ядерне стримування

Велика Британія вкладатиме додаткові кошти у розвиток атомної енергетики та зміцнення власних сил ядерного стримування.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака на сайті уряду Британії.

Зазначається, що найближчим часом буде опублікована доповідь Міноборони Британії, у якій будуть описані конкретні кроки щодо зміцнення сил ядерного стримування, зокрема за допомогою озброєння атомних підводних човнів типу Dreadnought на початку 2030-х років та поглиблення партнерства з Австралією та США.

Контекст: У лютому The Telegraph писав, що Велика Британія вперше з 2016 року планує провести випробувальний запуск "макета" ядерної ракети з підводного атомного човна в Атлантиці біля східного узбережжя Флориди.

4. Суд Москви арештував чотирьох підозрюваних у теракті в "Крокус Сіті Холі"

У Москві суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у теракті в "Крокус Сіті Холі", їх відправили під варту на два місяці.

Про це повідомило російське видання "РИА Новости".

Усі четверо — громадяни Таджикистану. Їх звинувачують у тероризмі. Максимальне покарання за цією статтею Кримінального кодексу РФ передбачає довічне позбавлення волі. Двоє фігурантів справи визнали свою провину. Засідання суду пройшло у закритому режимі. Це пояснюється безпекою для учасників процесу.

Контекст: У п’ятницю ввечері, 22 березня, група озброєних людей увірвалася до концертної зали у Московській області РФ. Вони відкрили вогонь по людях, в будівлі почалася масштабна пожежа. За останніми даними Слідкому РФ, 137 людей загинули, понад 180 — постраждали.

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