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"За рік проїхала близько 40 тисяч кілометрів". Історія автоволонтерства сум'янки Оксани Барильської
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"За рік проїхала близько 40 тисяч кілометрів". Історія автоволонтерства сум'янки Оксани Барильської

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Оксана Барильська — волонтерка благодійного фонду "Сумщина — незламний форпост". Жінка розповіла, що за час повномасштабного вторгнення фонд відправив військовим на передову понад два десятки автомобілів. Вона – одна з тих, хто привозить їх з-за кордону. Її історія — у матеріалі Суспільного Суми.

Я люблю дороги. Їздимо за кордон, знаходимо там автомобілі. Підбираємо, доставляємо сюди. Дороги мене заспокоюють. Я порахувала, за минулий рік я проїхала близько 40 тисяч кілометрів. Це тільки я, а ще є в мене напарниця, яка мене супроводжує. Пригнано було на фонд і передано хлопцям 24 автомобілі. Тобто, кожного місяця ми доставляємо авто.
"За рік проїхала близько 40 тисяч кілометрів". Автоволонтерство сум'янки Оксани Барильської
Оксана Барильська разом з напарницею. Фото: Оксана Барильська

Доставляють, оглядають, ремонтують і тільки тоді відправляють автомобілі на передову, розповіла волонтерка.

Його треба знайти, перевірити, ще доставити, відремонтувати, а вже потім відганяти хлопцям. Це моє, мені це подобається. Машини ремонтуємо, передаємо хлопцям, відганяємо в гарячі точки.
"За рік проїхала близько 40 тисяч кілометрів". Автоволонтерство сум'янки Оксани Барильської
Волонтерка Оксана Барильська передала авто українським військовослужюовцям. Фото: Оксана Барильська

Іноді доводиться їздити під обстрілами.

Запорізький напрямок. Це ми були 11 кілометрів від лінії зіткнення і там дійсно дуже важко. Заряджає лише те, що коли зустрічаєшся з хлопцями, які чекали і хочуть тебе якось зберегти, то ти не боїшся, бо, здається, з ними це не страшно. Нещодавно ми повернулися з-під Куп'янська, їздили з дівчатами-волонтерками, доставляли 58 бригаді автомобіль. Передали його. Те, що бачили на тому напрямку страшно. Коли перетинаєш межі областей Донецької Харківської і тут Сумської, вже нічого не страшно. Їдемо додому, до дітей.
"За рік проїхала близько 40 тисяч кілометрів". Автоволонтерство сум'янки Оксани Барильської
Волонтерка Оксана Барильська з українськими військовослужбовцями. Фото: Оксана Барильська

Попри страх, додає волонтерка, найближчим часом знову доправлятиме автомобіль військовим на передову.

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