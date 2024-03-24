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У селі біля Луцька горів приватний будинок: із задимленого помешкання вивели жінку
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У селі біля Луцька горів приватний будинок: із задимленого помешкання вивели жінку

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Пожежа в будинку Волинь
Пожежа в будинку в селі Піддубці, 24 березня 2024 року. Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

У селі Піддубці Луцького району ввечері 24 березня сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив дах будинку.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення на службу порятунку 101 надійшло о 20:15. На місце події виїхали рятувальники з Луцька та Ківерців.

Для гасіння пожежі подали три водяні стволи, загасити полум'я вдалося орієнтовно за 20 хвилин. Власницю будинку, яка на момент пожежі була в задимленому помешканні, вивели з будинку на вулицю. Через погіршення самопочуття жінку передали медикам екстерної медичної допомоги.

У ДСНС зазначили, що причина пожежі наразі невідома, її встановлюють.

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