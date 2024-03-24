У Дніпрі два роки працює єдиний в Україні центр тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, евакуйованих з "гарячих точок".

Про це сказано у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.

"Машини евакуації везуть людей до нас щоденно. У більшості привезених немає документів, речей. Всім ми допомагаємо. До кожного індивідуальний підхід. Підтримуємо як психологічно, так і фізично — проводимо реабілітацію. А далі вже шукаємо, де розселити", — розповіла голова громадської організації "Океан Добра" Ольга Волкова.

За її словами, центр приймає людей з інвалідністю з проблемами опорно-рухового апарату, самотніх 80+, лежачих після інсульту, інфаркту, поранень тощо. Розрахований він на 150 людей.

За два роки роботи центру через нього пройшло 2 516 евакуйованих з інвалідністю та маломобільних.

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