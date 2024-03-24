Туман та ожеледиця: прогноз погоди на Тернопільщині на 25-27 березня

Синоптики прогнозують туман та ожеледицю 25-26 березня на Тернопільщині (І рівень небезпечності, "жовтий"). 27 березня місцями пориви вітру 5 – 20 м/с.

Про це повідомляють синоптики Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

У понеділок, 25 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Вітер північно — західний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6 — 11° тепла.

26 березня — хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8 — 13° тепла.

У середу, 27 березня, на Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вітер південно — східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 — 5° тепла, вдень 10 — 15° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

У Тернополі та області 25-26 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця. (Перший рівень небезпечності, жовтий).