НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на Тернопільщині на 25-27 березня
ПОГОДАдовкілляРегіони

Туман та ожеледиця: прогноз погоди на Тернопільщині на 25-27 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тернопільський замок, Тернопіль, березень 2024 року
Тернопільський замок, Тернопіль, березень 2024 року. Суспільне Тернопіль

Синоптики прогнозують туман та ожеледицю 25-26 березня на Тернопільщині (І рівень небезпечності, "жовтий"). 27 березня місцями пориви вітру 5 – 20 м/с.

Про це повідомляють синоптики Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

У понеділок, 25 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Вітер північно — західний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6 — 11° тепла.

26 березня — хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8 — 13° тепла.

У середу, 27 березня, на Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вітер південно — східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 — 5°  тепла, вдень 10 — 15° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

У Тернополі та області 25-26 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця. (Перший рівень небезпечності, жовтий).

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
черешня
Майже літо: наприкінці тижня на Київщині очікують до +22 тепла
атака РФ, обстріли
Поранена через обстріли, збита ракета, афера з грішми для військових. Головні новини Дніпра та області 26 березня
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 березня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 березня
Туман у черкаському парку
Обережно на дорогах: черкащан попереджають про туман
На початок