На Закарпатті мобільні бригади проводять вакцинацію проти інфекційних захворювань. Щеплення отримали майже 2 000 ромських дітей.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

За інформацією відомства, від початку лютого 2024 року медики здійснили понад 30 виїздів у місця компактного проживання населення громади.

Майже 2 000 ромських дітей на Закарпатті отримали щеплення проти інфекційних хвороб. Закарпатська ОВА/Facebook

"Завдяки цьому майже 2 000 ромських дітей отримали щеплення від поліомієліту, дифтерії, правця, коклюшу, кору, паротиту та краснухи. Найбільше планових вакцинацій виконали в Іршавському й Берегівському центрах первинної медико-санітарної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Здійснюють вакцинацію на Закарпаття за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads