У Тростянці поховали військовослужбовця Олега Пилипенка

У Тростянці на Сумщині 24 березня поховали військовослужбовця Олега Пилипенка.
Про це написали на сторінці Тростянецької міськради.
Чоловік був у лавах ЗСУ з червня 2023 року. Служив солдатом 1-го механізованого 118-ї окремої механізованої бригади. 14 березня військовослужбовець передчасно пішов з життя у віці 49 років, зазначили у дописі.
Поховання Олега Пилипенка. Фото: Тростянецька міська рада
Містяни провели Олега Пилипенка в останню путь живим коридором.
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