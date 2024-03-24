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У Тростянці поховали військовослужбовця Олега Пилипенка
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У Тростянці поховали військовослужбовця Олега Пилипенка

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Поховання Олега Пилипенка
Поховання Олега Пилипенка. Фото: Тростянецька міська рада

У Тростянці на Сумщині 24 березня поховали військовослужбовця Олега Пилипенка.

Про це написали на сторінці Тростянецької міськради.

Чоловік був у лавах ЗСУ з червня 2023 року. Служив солдатом 1-го механізованого 118-ї окремої механізованої бригади. 14 березня військовослужбовець передчасно пішов з життя у віці 49 років, зазначили у дописі.

поховання
Поховання Олега Пилипенка. Фото: Тростянецька міська рада

Містяни провели Олега Пилипенка в останню путь живим коридором.

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