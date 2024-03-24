У Вінниці долучилися до всеукраїнського пікету за право на демобілізацію

24 березня у Вінниці відбувся Всеукраїнський пікет за право на демобілізацію після 18 місяців служби. Рідні військових, які нині перебувають на фронті, зібралися з вимогою встановлення чітких термінів військової служби.

Про це Суспільному розповіла учасниця заходу Нонна Аронова.

"Мета заходу — справедлива демобілізація для тих, хто вже понад 2 роки несе службу. Вони захищають нас там. Наш святий обовʼязок захистити їх тут і відстояти їхні законні права. Чим більше це набуватиме масовості, тим більшою є вірогідність, що влада візьме це до уваги. Адже люди не будуть мовчати і, я сподіваюсь, надалі підтримуватимуть даний напрямок руху", — зазначила учасниця пікету Алла Сергієва.

Всеукраїнський пікет за право на демобілізацію у Вінниці. Фото: Нонна Аронова

Така акція у Вінниці відбулася в дев'яте від початку повномасштабного вторгнення. За підрахунками Суспільного долучилися близько 20 людей з прапорами та плакатами з написами: "Ухилянтам — права, військовим — обов'язки", "Виснажені військові — програна війна!", "Військовим потрібна заміна".

Всеукраїнський пікет за право на демобілізацію у Вінниці. Фото: Нонна Аронова

Діти тримали плакати: "Моя черга обіймати тата щодня", "Чому я не маю права обіймати тата щодня".

"Наші чоловіки до повномасштабного теж були звичайними "цивільними" людьми, як і всі жили своє життя… Наразі вони вже 3-й рік, як не живуть, а виживають в нелюдських умовах. За цей період часу вони вже не є ефективними захисниками, бо мають безліч набутих проблем по здоровʼю і не лише фізичних, а й психологічних. Вони йшли туди абсолютно добровільно, маючи за мету лиш одне цілісність нашої держави, урятувати тисячі людей, свої родини. На жаль наших військових зараз перетворили на рабів, бо їх права порушують на кожному кроці, тому ми їх рідні виходимо на мирні акції, щоб нагадати владі, що наші захисники не безсмертні, що вони теж люди, які дали більш ніж достатньо часу, щоб підготувались інші", — зазначила дружина військового Інеса Голиборода.

Всеукраїнський пікет за право на демобілізацію у Вінниці. Фото: Нонна Аронова

Свої вимоги учасники пікету озвучували під час мирної ходи містом. Вона розпочалась з площі Калічанської. В супроводі поліції люди пройшлись вулицею Соборною до адмінбудівлі міської ради.

Ввимоги учасників пікету:

Демобілізація військовослужбовців, що проходять службу за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану через 18 місяців служби. Розумність граничних термінів служби. Прийняття закону про демобілізацію військовослужбовців, що проходять службу за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану у найкоротші терміни.

"Ми маємо бути їхніми голосами, маємо говорити про права тих, хто віддав усе заради спокою нас та наших дітей. Два роки вони захищають нас, настав час нам захистити їх!", — зазначила одна з учасниць пікету.

Всеукраїнський пікет за право на демобілізацію у Вінниці. Фото: Нонна Аронова

На дев'ятий Всеукраїнський пікет за демобілізацію після півтора року служби рідні військовослужбовців вийшли у 23 містах України.