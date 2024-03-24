Поїзд-кухня Food Train прибув до Харкова 22 березня — після знеструмлення внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі. Майже 15 тисяч обідів приготували для пацієнтів лікарень та переселенців.

Про це Суспільне Харків розповів координатор проєкту Артур Ботченко.

Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

За його словами, півтора десятка тисяч обідів 12 кухарів потягу зробили за дві доби.

Шеф-кухар Ігор Бойко розповідає, що їжу почали готувати опівночі.

Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

"Сьогодні в нас котлета, солоний, огірок, гречана каша. А також борщ, він у нас уже стоїть спакований. Видамо їжу й будемо робити заготівлі на завтра — це ще десь годин п’ять-шість. Потім підемо спати, митися, пратися, купатися й о 12 годині знову [готувати]", — каже шеф-кухар.

Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

Обіди для пацієнтів медзакладів та переселенців у гуртожитках допомагають розвозити волонтери й представники громад, говорить координатор проєкту Артур Ботченко.

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