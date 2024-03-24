НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кухарі поїзда-кухні приготували майже 15 тисяч обідів у Харкові після знеструмлень
ВОЛОНТЕРИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Кухарі поїзда-кухні приготували майже 15 тисяч обідів у Харкові після знеструмлень

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Поїзд-кухня Food Train прибув до Харкова 22 березня — після знеструмлення внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі. Майже 15 тисяч обідів приготували для пацієнтів лікарень та переселенців.

Про це Суспільне Харків розповів координатор проєкту Артур Ботченко.

їжа для харків'ян
Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

поїзд-кухня
Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

За його словами, півтора десятка тисяч обідів 12 кухарів потягу зробили за дві доби.

Шеф-кухар Ігор Бойко розповідає, що їжу почали готувати опівночі.

борщ у каструлі
Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

солоні огірки
Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

"Сьогодні в нас котлета, солоний, огірок, гречана каша. А також борщ, він у нас уже стоїть спакований. Видамо їжу й будемо робити заготівлі на завтра — це ще десь годин п’ять-шість. Потім підемо спати, митися, пратися, купатися й о 12 годині знову [готувати]", — каже шеф-кухар.

котлети з яловичини
Кухарі поїзда-кухні готують обіди у Харкові, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

Обіди для пацієнтів медзакладів та переселенців у гуртожитках допомагають розвозити волонтери й представники громад, говорить координатор проєкту Артур Ботченко.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Театр, кава з актором, акція, волонтери, авто для ЗСУ
Кава з актором: у житомирському театрі розпочали черговий благодійний збір грошей для ЗСУ
11-річний волонтер з Умані Ілля Ревуцький
Допомагає переганяти автомобілі для військових з-за кордону: історія 11-річного волонтера з Черкащини
Сергій Притула в місті Кропивницький у 2024 році
"Українці за два роки зібрали 6,6 мільярда". Сергій Притула звітував у Кропивницькому
Волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач
"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
На початок