Поїзд-кухня Food Train прибув до Харкова 22 березня — після знеструмлення внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі. Майже 15 тисяч обідів приготували для пацієнтів лікарень та переселенців.
Про це Суспільне Харків розповів координатор проєкту Артур Ботченко.
За його словами, півтора десятка тисяч обідів 12 кухарів потягу зробили за дві доби.
Шеф-кухар Ігор Бойко розповідає, що їжу почали готувати опівночі.
"Сьогодні в нас котлета, солоний, огірок, гречана каша. А також борщ, він у нас уже стоїть спакований. Видамо їжу й будемо робити заготівлі на завтра — це ще десь годин п’ять-шість. Потім підемо спати, митися, пратися, купатися й о 12 годині знову [готувати]", — каже шеф-кухар.
Обіди для пацієнтів медзакладів та переселенців у гуртожитках допомагають розвозити волонтери й представники громад, говорить координатор проєкту Артур Ботченко.
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