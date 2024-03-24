Громади Миколаївщини об’єднують зусилля для підтримки військових, надаючи субвенції на оборонні потреби. Закупівля автомобілів та дронів, виділення грошей та майна — громади регіону роблять свій внесок у захист країни.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися в етері програми "Радіодень" з очільниками громад, які допомагають українському війську.

Веснянська сільська територіальна громада виділила сім мільйонів гривень на придбання командно-штабного автомобіля та елементів боєкомплекту для підрозділу ударних безпілотників.

Сільський голова Леонід Мухарський, зазначив, через обмеження у чинному законодавстві громади не можуть самостійно купувати обладнання для військових, тому надають допомогу через субвенції.

Субвенції й раніше можна було передавати, з цим нічого не було. Проблема була, наприклад, як ми робимо дрони, щоб закупити запчастини на них та потім передати. Навіть не проблема передати, а закупити запчастини на дрони ми за бюджетні гроші для військових не можемо. Чи 30 мільйонів, чи інший бюджет, ось так, як ми передали гроші, це можна було зробити у будь-який час.

Посадовець повідомив, його громада не може станом на 24 березня власноруч передати запчастини для дронів, тепловізор, автівку тощо, адже не внесені відповідні зміни у законодавство України.

"Ми торік також надавали гроші на потреби військової частини, так і цього року: вони до нас звернулись, ми їм передали гроші. Не всім можливо передати гроші. У кого є особливий рахунок, а ось так, щоб військова частина на передовій, закупити хлопцям і поїхати, передати, цього не можна, нам не дозволяє чинне законодавство", — розповідає очільник громади.

Южноукраїнська міська територіальна громада, за словами секретаря Дениса Кравченка, з початку повномасштабного вторгнення надала майже чотири мільйони гривень у 2022 році, чотири мільйони 800 тисяч у 2023 році та 50 мільйонів гривень у 2024 році на потреби військової частини. Громада також активно волонтерить, співпрацюючи з міжнародними партнерами.

"Працюємо у цьому напрямку, є декілька потужних волонтерських організацій, які працюють з міжнародними донорами, закуповують харчові продукти, дрони, плетуть сітки тощо", — каже Кравченко.

Дорошівська сільська територіальна громада є дотаційною, не може виділити велику суму на субвенцію, говорить голова громади Олег Солощенко. Але і вони роблять свій внесок у допомогу військовим, гроші самостійно збирають жителі громади.

Допомога військовим на сьогодні є святим обов'язком кожного громадянина, кожної громади. Ми надаємо субвенцію за запитами військових частин. Цьогоріч вже виділено грошей на один мільйон гривень для чотирьох військових частин для забезпечення їхніх потреб. Це придбання матеріалів, ремонт техніки. У 2023 році також близько мільйона гривень перерахували на рахунким військових частин.

Розповідає, для військових з громади організовуються збори, ярмарки та за їхніми запитами закуповують необхідні речі та матеріали.

"Це були і зарядні станції, і прилади нічного бачення, і квадрокоптери, і "мавіки". Протягом останніх двох років за заявами хлопців придбали предметів і матеріалів на майже 800 тисяч гривень. Це жителі громади самостійно збирають гроші, купують необхідне і передають хлопцям", — говорить Солощенко.

Голова Новобузької міської територіальної громади Максим Лагодієнко каже, також мають пріоритет у підтримці ЗСУ.

"На жаль, законодавство не дає можливості закуповувати напряму те чи інше обладнання для військових. Але у 2023 році та вже у 2024 році на останній сесії, яка відбулась дев'ятого березня 2024 року, ми виділили один мільйон 400 тисяч гривень на придбання необхідного обладнання для військової частини", — каже він.

Максим Лагодієнко розповідає, поставили за мету в громаді у 2024 році три мільйони гривень розподілити на допомогу військовослужбовцям.

Будемо переглядати за можливістю і надходженнями. Не цураємось жодного звернення. Головне — звернення від командира частини та мати особовий рахунок. Це сьогодні гроші саме на цільові субвенції, на придбання того чи іншого обладнання, а військова частина здійснює процедуру закупівлі через систему "ProZorro" і звітує перед громадою, що саме і на яку суму закупили.

Лагодієнко говорить, частинам, які не мають особового рахунку та фінансової самостійності, також громада намагається допомагати. За його словами, у жителів потужний волонтерський рух, де до цієї роботи долучаються і внутрішньо переміщені люди, які проживають у громаді.

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