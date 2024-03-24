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На Одещині затримали співробітника пошти, який привласнив понад 62 тис. грн підприємства — поліція
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На Одещині затримали співробітника пошти, який привласнив понад 62 тис. грн підприємства — поліція

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Наручники, кайданки
Наручники. Фото ілюстративне: pexels.com

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, затримали співробітника пошти, якого підозрюють у привласненні понад 62 тис. грн підприємства.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Слідчі встановили, що оператор одного з поштових відділень Білгорода-Дністровського, отримуючи від клієнтів гроші за оплату послуг з доставки товарів, не клав їх у касу, а залишав собі. Таким чином за майже два тижні чоловік привласнив кошти організації на загальну суму понад 62 тисячі гривень, додали у поліції.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК Українипривласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірено особі та перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває.

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