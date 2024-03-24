Життя Харкова та області у фото: 18-24 березня

Удар РФ по Холодногірському району, знеструмлений Харків, випуск кажанів та історії фермера-блогера й 95-річної волонтерки — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.

Атака РФ по Холодногірському району

Російські війська завдали удару 20 березня. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, 10 — зазнали поранень. Всі — працівники підприємств, що розташовані у будівлі, по якій РФ завдала удару. Рятувальники гасили пожежу понад добу.

Рятувальники намагаються загасити вогонь на території підприємства у Харкові, по якому влучила російська ракета, 20 березня 2024 року. Під завалами залишаються тіла загиблих, їх не можуть забрати через вогонь. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Харків під час блекауту

Вранці 22 березня РФ вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини. Місто було повністю знеструмлене. Магазини, аптеки, кав'ярні працювали завдяки генераторам. У місті не ходив громадський транспорт, окрім автобусів.

Над будинками піднімається дим після удару російських військових по Харкову, 22 березня 2024. Суспільне Новини

Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

Блогер з Харківщини відновив ферму після окупації й знімає відео про своє господарство

Фермер та блогер Андрій Новіков із села Морозівки на Харківщині відновлює господарство після окупації й продовжує вести свій блог про життя у селі. У перші тижні вторгнення чоловік був вимушений виїхати з окупованої Морозівки із вагітною дружиною. Його табличку від Youtube за перші 100 тисяч підписників викрали росіяни. Але її, посічену уламками, вдалося знайти. Найбільше фермер переживав за свиню на прізвисько Пепа. Коли повернувся, побачив — Пепа та ще дві свині врятувалися.

Порося фермера Андрій Новікова, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Другу війну 95-річна волонтерка з Харківщини допомагає бійцям

У Малинівці Чугуївського району живе 95-річна Анна Перепелиця. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона допомагає військовим: шиє подушки та готує деруни. З перших днів вторгнення і до вересня 2022 року селище було під обстрілами росіян — за кілька кілометрів проходила лінія фронту.

95-річна Анна Перепелиця з Малинівки від початку повномасштабного вторгнення допомагає українським військовим: шиє подушки і смажить деруни, Харківщина, 18 березня 2024 року . Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Найбільший випуск кажанів за понад 10 років

Найбільшу кількість кажанів за понад 10 років роботи Центру реабілітації рукокрилих — три тисячі — випустили в екопарку на Харківщині 24 березня. Випусків у 2022 році не було через початок вторгнення. За останні два роки кількість кажанів на реабілітації в центрі збільшилась, говорить фахівчиня центру Альона Шуленко.

Випуск кажанів на Харківщині, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

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