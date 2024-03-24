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Хмарно та до 15º тепла. Прогноз погоди на початок тижня для Харкова та області
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Хмарно та до 15º тепла. Прогноз погоди на початок тижня для Харкова та області

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Свято-Покровський чоловічий монастир РПЦ в Україні
Свято-Покровський чоловічий монастир РПЦ в Україні, Харків, березень 2024 року. Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Істотних опадів протягом 25-27 березня не буде на Харківщині. Синоптики прогнозують хмарну погоду.

Прогноз погоди Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.

Погода 25 березня

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі у західній половині області місцями невеликий дощ, у східній половині без істотних опадів;
  • Вдень без істотних опадів;
  • Вітер південний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14º тепла;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 4-6° тепла, вдень 10-12º тепла.

Погода 26 березня для Харківщини

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ;
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 10-15º тепла.

Прогноз на 27 березня  

  • Мінлива хмарність;
  • Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман;
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
  • Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 10-15° тепла.

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