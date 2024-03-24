Хмарно та до 15º тепла. Прогноз погоди на початок тижня для Харкова та області

Істотних опадів протягом 25-27 березня не буде на Харківщині. Синоптики прогнозують хмарну погоду.
Прогноз погоди Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.
Погода 25 березня
- Мінлива хмарність;
- Вночі у західній половині області місцями невеликий дощ, у східній половині без істотних опадів;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14º тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 4-6° тепла, вдень 10-12º тепла.
Погода 26 березня для Харківщини
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ;
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 10-15º тепла.
Прогноз на 27 березня
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 10-15° тепла.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube