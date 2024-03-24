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Озеленення Києва: вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд
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Озеленення Києва: вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд

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Вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд
Вздовж бульвару Івана Котляревського у Києві комунальники висаджують троянди. Фото: Facebook/Дніпровська РДА

З приходом весни столичні комунальники почали активно озеленювати столицю України. У парках, скверах, проспектах та бульварах з'являються нові дерева, кущі та квіти.

Про це інформує Дніпровська райдержадміністрація.

"Цього четверга зеленбудівці висадили 95 троянд вздовж бульвару Івана Котляревського", — йдеться у повідомленні.

Квіти були вирощені в оранжерейно-парниковому господарстві комунального підприємства.

"Кожен рік бульвар уквітчаний трояндами, які так обожнюють кияни та гості міста, тому озеленювачі продовжують збагачувати цей бульвар саме "королевою квітів", — розповіли у Дніпровській РДА.

Раніше повідомлялося, що благодійники зголосилися допомогти Києву з озелененням локацій, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Меценати безоплатно нададуть рослини для висадки, зокрема, у парках і скверах.

Що відомо про озеленення Києва

Навесні в Києві розпочалася нова кампанія з озеленення парків і скверів в усіх районах столиці. Висаджують стійкі до міських умов породи дерев і кущів, а також багаторічні квіти і декоративні злаки, які потребують менших ресурсів для догляду.

У столиці поновили роботу з наповнення онлайн-мапи дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на липень, майже 70 тисяч вже "оцифрували". Також в столиці вперше тестують "торби" для поливу дерев.

У Києві висаджують квіти за популярним нині принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовують здебільшого для тематичних клумб. Комунальники використовують лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляв про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було озеленити не один сквер.

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