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На Тернопільщину повертаються лелеки
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На Тернопільщину повертаються лелеки

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Лелека прилетів до гнізда
Лелека прилетів до гнізда. Фото: сторінка у facebook Володимира Вермінського

До двору жителя села Чистилів Тернопільського району, заслуженого артиста України Володимира Вермінського повернувся лелека. Птахи почали прилітати з теплих країв.

Про це Володимир Вермінський написав на своїй сторінці у соцмережі.

"Ще з дитинства я пам'ятаю вдома лелече гніздо, їхню радість, яку вони виражають клацанням дзьоба, будівництво і ремонт своєї оселі, поява на світ пташенят,піклування про них, битву за свою територію з іншими лелеками, тренування молодих птахів перед вильотом з гнізда. З року в рік, вони радують і доповнюють своєю присутністю мою домівку з кінця березня до другої половини серпня. Така їхня сутність і природа,що змушує покидати рідне гніздо і відлітати за тисячі кілометрів для того,щоб знову повернутися і дати нове життя своєму потомству".

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