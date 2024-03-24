На Тернопільщину повертаються лелеки

До двору жителя села Чистилів Тернопільського району, заслуженого артиста України Володимира Вермінського повернувся лелека. Птахи почали прилітати з теплих країв.
Про це Володимир Вермінський написав на своїй сторінці у соцмережі.
"Ще з дитинства я пам'ятаю вдома лелече гніздо, їхню радість, яку вони виражають клацанням дзьоба, будівництво і ремонт своєї оселі, поява на світ пташенят,піклування про них, битву за свою територію з іншими лелеками, тренування молодих птахів перед вильотом з гнізда. З року в рік, вони радують і доповнюють своєю присутністю мою домівку з кінця березня до другої половини серпня. Така їхня сутність і природа,що змушує покидати рідне гніздо і відлітати за тисячі кілометрів для того,щоб знову повернутися і дати нове життя своєму потомству".