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На Львівщині 25 березня прогнозують туман та ожеледицю
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На Львівщині 25 березня прогнозують туман та ожеледицю

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Густий туман у Львові
Зображення ілюстративне. Суспільне Львів/Олена Данило

У понеділок, 25 березня, у Львівській області синоптики прогнозують вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м та ожеледицю. Температура повітря вночі опуститься до 0 – 2°C морозу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

25 березня погоду визначатиме вплив висотної улоговини. Буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура вночі від 4°C морозу до 1°C тепла, вдень 6 – 11°C тепла.

У Львові температура повітря вночі 0 – 2°C морозу, вдень 9 – 11°C тепла.

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