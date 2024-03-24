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У Севастополі пролунав вибух, окупанти повідомляють про знищення вибухонебезпечних предметів
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У Севастополі пролунав вибух, окупанти повідомляють про знищення вибухонебезпечних предметів

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Севастополь
Севастополь. Ілюстративне фото. Telegram/ЧП Севастополь

В окупованому Севастополі пролунав вибух. Так звана влада міста повідомила про знищення вибухонебезпечних предметів.

В коментарі Суспільному Крим місцевий мешканець підтвердив вибух у місті о 15:22 за київським часом.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв о 15:21 повідомив, що з 15:30 до 16:30 у місті будуть знищувати вибухонебезпечні предмети, знайдені після ракетної атаки.

"Орієнтовно з 16:30 до 17:00 на полігоні в районі Кара-Коби проведуть планове знищення вибухонебезпечних предметів, які було виявлено в різних місцях міста після ракетної атаки", — повідомив Развожаєв.

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