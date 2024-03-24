24 березня у прикордонній Великописарівській громаді, рятувальники показали, як відновлюють понівечене житло місцевих та проводять евакуацію населення.
Про це повідомили рятувальники Сумщини.
24 березня працівники підрозділу ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в одному із населених пунктів Великописарівської громади, де через російський удар пошкоджено житловий сектор.
Рятувальники відновлюють пошкоджене майно місцевих на Сумщині. Фото: ГУ ДСНС в Сумській області
За допомогою спеціального укривного матеріалу було перекрито близько 24 кв. м покрівлі, а також спеціальними дерев’яними щитами було проведено часткове відновлення вікон в двох житлових будинках та літній кухні.
Цього ж дня після проведення оповіщення, рятувальники допомогли громадянам евакуюватись із прикордонних населених пунктів громади.
Рятувальники відновлюють пошкоджене майно місцевих на Сумщині. Фото: ГУ ДСНС в Сумській області
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram