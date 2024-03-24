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Рятувальники показали, як евакуюють людей із Великописарівської громади на Сумщині
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Рятувальники показали, як евакуюють людей із Великописарівської громади на Сумщині

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24 березня у прикордонній Великописарівській громаді, рятувальники показали, як відновлюють понівечене житло місцевих та проводять евакуацію населення.

Про це повідомили рятувальники Сумщини.

24 березня працівники підрозділу ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в одному із населених пунктів Великописарівської громади, де через російський удар пошкоджено житловий сектор.

Рятувальники показали, евакуюють людей із села у Великописарівській громаді на Сумщині
Рятувальники відновлюють пошкоджене майно місцевих на Сумщині. Фото: ГУ ДСНС в Сумській області
За допомогою спеціального укривного матеріалу було перекрито близько 24 кв. м покрівлі, а також спеціальними дерев’яними щитами було проведено часткове відновлення вікон в двох житлових будинках та літній кухні.

Цього ж дня після проведення оповіщення, рятувальники допомогли громадянам евакуюватись із прикордонних населених пунктів громади.

Рятувальники показали, евакуюють людей із села у Великописарівській громаді на Сумщині
Рятувальники відновлюють пошкоджене майно місцевих на Сумщині. Фото: ГУ ДСНС в Сумській області

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