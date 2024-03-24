На Одещині водій легковика на смерть переїхав чоловіка

Неподалік села Єлизаветівка Одеської області водій легковика KIA наїхав на чоловіка, який перебував на проїзній частині. Внаслідок ДТП останній загинув.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Там додали, що на місце події викликали карету швидкої допомоги, однак потерпілий загинув до приїзду медиків. Керманича перевірили на стан спʼяніння — він був тверезим.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Правоохоронці призначили низку експертиз. Встановлюються повні обставини події.

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