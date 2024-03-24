24 березня на майдані Корольова в Житомирі відбувся мітинг за демобілізацію військовослужбовців після 18 місяців служби. В акції взяли участь 20 жінок, чиї рідні зараз захищають Україну. Після мітингу учасники акції на 15 хвилин перекрили рух по вулиці Великій Бердичівській.

Про це з місця проведення мітингу повідомила кореспондентка Суспільного Олена Кучмій.

Жінки, які зібралися на мирну акцію на майдані Корольова, тримали в руках плакати і вимагали від влади закон про демобілізацію після 18 місяців служби.

Віра Єфімчук, дружина військовослужбовця, сказала в коментарі Суспільному, що її чоловік демотивований, морально та емоційно виснажений. Рік тому був у відпустці всього 10 днів. 24 березня Віра з іншими жінками прийшла на мітинг, щоб відстояти право військовослужбовців демобілізуватися.

"Виборюємо право на терміни служби, щоб наші чоловіки і чоловіки, які далі підуть служити, захищати нашу країну, мали якісь чіткі терміни служби. Щоб вони знали, на що йдуть. Тому що зараз всі просто йдуть у невідомість", — сказала Віра Єфімчук.

Учасниця мітингу за демобілізацію військовослужбовців Віра Єфімчук, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Учасниця акції житомирянка Наталія Баранівська розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення на захист України стала її родина. Нині на війні чоловік, син і зять.

"Чоловік з першого дня з чоловіком сестри, вони були в 95 бригаді і вони зупиняли цю орду під Макаровим, очищали Київ разом із своїми побратимами. Зараз вони в складі іншої бригади. Вони пройшли Херсон, Херсонську область, Миколаївщину, Бахмут, Мар’їнку, зараз на Запорізькому напрямку. І коли ці хлопці мають відновитися, мають прийти для того, щоб встановити свій психічний, психологічний стан, відновити його? Вони не відмовляються воювати, вони не відмовляються захищати країну, але вони мають мати вибір", — сказала Наталія Баранівська.

Учасниця мітингу за демобілізацію військовослужбовців Наталія Баранівська, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Після перфомансу із заклеєним ротом, зв’язаними руками та надписом "не раби", жінки на 15 хвилин перекрили рух транспорту по вулиці Великій Бердичівській.

Учасники мітинг за демобілізацію військових провели перфоманс із заклеєним ротом, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Мітинг за демобілізацію військовослужбовців, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Учасники мітингу за демобілізацію військовослужбовців тимчасово перекрили рух вулицею, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Мітинг за демобілізацію військовослужбовців, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Учасниці мітингу прийшли на акцію із плакатами, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Учасниці мітингу прийшли на акцію із плакатами, Житомир, 24 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Як писало Суспільне, вперше житомиряни провели подібну акцію восени 2023 року. 12 листопада 2023 року учасники акції також виступали на підтримку демобілізації після 18 місяців служби та звертали увагу на відповідну петицію про демобілізацію за бажанням військовослужбовців, яка на той час вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тоді це був вже другий пікет на підтримку демобілізації.

Напередодні, 23 березня 2024 року, в Житомирі місцеві жителі також вийшли на мирну акцію, аби привернути увагу, зокрема і міжнародної спільноти, до питання до полонених і зниклих безвісти українських військових.

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