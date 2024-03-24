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У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів: які результати
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У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів: які результати

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Цієї неділі ветеранський сезон завершився у місті Суми кубок міста з футзалу серед ветеранів вікової групи "40 років і старші". За трофей змагались чемпіон та "бронзовий" призер минулого чемпіонату.

У матчі за кубок зустрілись чинні володарі "золотих" медалей – "Dream Team Sumy" - та "бронзових" - "Україна" з Токарів.

У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів
Футзал. Суспільне Суми

У складі обох команд є люди, які нині боронять Україну – це міліціянти, прикордонники, бійці добровольчих формувань територіальних громад. З останніх десятий номер "синіх" - "України" з Токарів – Руслан Дядченко каже:

Футбол – ковток мирного життя. Перш за все. Тому, що зараз все це відбувається завдяки збройникам, які захищають наше місто, нашу країну.
У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів
Футзал. Суспільне Суми

Перший тайм фінального матчу вийшов "сухим". Гравці "Dream Team Sumy" та "Україна" не змогли відкрити рахунок у матчі. У створених моментах гравцям команд або не вистала влучності, або на останньому рубежі відбивали атаки воротарі команд Олексій Чегринець та Віктор Криловецкий.

У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів
Футзал. Суспільне Суми

На третій хвилині другого тайму останній такі пропустив гол від гравця "Dream Team" Ігоря Шелеста. Рахунок 1:0 протримався на табло 12 хвилин, коли Денис Пацюк зрівняв його, змусивши дістати м’яча з сітки воріт Олексія Чергинця.

У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів
Футзал. Суспільне Суми

За дві хвилини до фінального свистка "українець" Роман Тетявкін з десятиметрового пенальті мав шанс вивести свою команду вперед, йому не вистачило влучності.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1 і доля трофея вирішувалась у серії пенальті. Тут влучнішими були "дрімтімівці" - вони забили усі п’ять ударів з "точки", в той час, як "українці" чотири.

У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів
Команда Dream Team Sumy. Суспільне Суми
Суперник дуже стабільний. Ми всі і вся Сумщина про це знає – хто ці люди. Тому з великою поваго дякую їм за те, що вони такий урок, сказав Сергій Змієвській – капітан команди "Dream Team Sumy".

Після завершення матчу подяки від асоціації футболу Сумської області отримали керівники команд-фіналістів - Дмитро Кругляк та Сергій Змієвський. Нагороди кращих гравців фіналу вручили воротарю "Dream Team Sumy" Олексію Чергинцю та гравцеві "України" Андрію Пацюку. "Україна" отримала диплом учасника фіналу кубка міста Суми, а сам трофей отримала команда "Dream Team Sumy".

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