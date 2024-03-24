У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів: які результати

Цієї неділі ветеранський сезон завершився у місті Суми кубок міста з футзалу серед ветеранів вікової групи "40 років і старші". За трофей змагались чемпіон та "бронзовий" призер минулого чемпіонату.

У матчі за кубок зустрілись чинні володарі "золотих" медалей – "Dream Team Sumy" - та "бронзових" - "Україна" з Токарів.

Футзал. Суспільне Суми

У складі обох команд є люди, які нині боронять Україну – це міліціянти, прикордонники, бійці добровольчих формувань територіальних громад. З останніх десятий номер "синіх" - "України" з Токарів – Руслан Дядченко каже:

Футбол – ковток мирного життя. Перш за все. Тому, що зараз все це відбувається завдяки збройникам, які захищають наше місто, нашу країну.

Футзал. Суспільне Суми

Перший тайм фінального матчу вийшов "сухим". Гравці "Dream Team Sumy" та "Україна" не змогли відкрити рахунок у матчі. У створених моментах гравцям команд або не вистала влучності, або на останньому рубежі відбивали атаки воротарі команд Олексій Чегринець та Віктор Криловецкий.

Футзал. Суспільне Суми

На третій хвилині другого тайму останній такі пропустив гол від гравця "Dream Team" Ігоря Шелеста. Рахунок 1:0 протримався на табло 12 хвилин, коли Денис Пацюк зрівняв його, змусивши дістати м’яча з сітки воріт Олексія Чергинця.

Футзал. Суспільне Суми

За дві хвилини до фінального свистка "українець" Роман Тетявкін з десятиметрового пенальті мав шанс вивести свою команду вперед, йому не вистачило влучності.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1 і доля трофея вирішувалась у серії пенальті. Тут влучнішими були "дрімтімівці" - вони забили усі п’ять ударів з "точки", в той час, як "українці" чотири.

Команда Dream Team Sumy. Суспільне Суми

Суперник дуже стабільний. Ми всі і вся Сумщина про це знає – хто ці люди. Тому з великою поваго дякую їм за те, що вони такий урок, сказав Сергій Змієвській – капітан команди "Dream Team Sumy".

Після завершення матчу подяки від асоціації футболу Сумської області отримали керівники команд-фіналістів - Дмитро Кругляк та Сергій Змієвський. Нагороди кращих гравців фіналу вручили воротарю "Dream Team Sumy" Олексію Чергинцю та гравцеві "України" Андрію Пацюку. "Україна" отримала диплом учасника фіналу кубка міста Суми, а сам трофей отримала команда "Dream Team Sumy".

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