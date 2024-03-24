У Києві зареєстрували петицію з вимогою до влади відкрити усі пішохідні мости

На сайті Київради містяни зареєстрували петицію з проханням відкрити пішохідні переходи всіма мостами столиці. Якщо ініціатива набере 6000 підписів киян за 60 днів, її має розглянути столична влада — взяти до виконання, або ж аргументовано відхилити.

Про це йдеться на сайті Київради.

Автор звернення вважає, що під час повітряної тривоги київська влада має враховувати потреби пішоходів. Зокрема — зробити доступними пішохідні переходи на усіх мостах міста.

"Під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з'єднує лівого та правого берегів Києва. Дістатися з чи до Дарницького району неможливо. Люди годинами чекають відбою тривоги на станціях "Видубичі" та "Осокорки". Відстань між станціями становить близько 4 км, що можна подолати пішки менше, ніж за годину, а за допомогою засобів мікромобільності — ще швидше", — йдеться у тексті петиції.

Раніше транспортна комісія Київської міської ради підтримала петицію про перевезення тварин у столичній підземці. Тепер "Київський метрополітен" має опрацювати досвід інших країн та провести консультації з представниками поліції.