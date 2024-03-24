Типи мін та снарядів. У Миколаєві для цивільних організовують тренінги з мінної безпеки. Військові розповідають про ризики та наслідки, до яких призводить необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Кореспонденти Суспільного побували на тренінгу з мінної безпеки

Військовослужбовець Олександр розповідає присутнім про принципи дії вибухонебезпечних предметів. На столі представлені протитанкові, протипіхотні міни, снаряди для мінометів та гранатометів, гранати наступального та оборонного призначення. Також маяки та кішки, які сапери використовують для розмінування.

"На цьому занятті я пояснюю цивільним, чим загрожують вибухонебезпечні предмети, як себе убезпечити. По-перше, ідентифікувати предмет, ідентифікувати території, які мають ризик. І алгоритм дій при зустрічі з цими ВНП ", – говорить інструктор Олександр.

Учасники тренінгу з мінної безпеки слухають інструктора Олександра. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

У навчаннях взяли участь 13 учасників. Аудиторія розглядає муляжі, дивиться фото в альбомі, де зображені вибухонебезпечні предмети та наслідки необережного поводження з ними. Паралельно інформація на слайдах дублюється через проектор.

Учасниця тренінгу Катерина з сином та його другом. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Катерина прийшла на тренінг з сином та його другом.

"Для того, щоб вони розуміли ту небезпеку, яка зараз їх може очікувати. Тому що хлопці в підлітковому війці, вони зараз дуже допитливі до усього і люблять гуляти біля річки. І мені важливо, щоб вони розуміли, що зараз є дуже небезпечні деякі речі, з якими вони можуть, на жаль, стикнутисьТому, хто попереджений – той захищений.", – зазначила учасниця тренінгу.

Зразки вибухонебезпечних предметів, що показують учасникам навчань. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Тренінг організували представники Центру готовності Цивільних від благодійного фонду Сергія Притули. Щотижня містяни мають змогу дізнатись про мінну безпеку, надання домедичної допомоги, правила поводження зі зброєю, набути навички контролю свого психологічного стану, говорить представниця Центру готовності Цивільних Ольга.

Стіл зі зразками вибухонебезпечних предметів, учасники тренінгу. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

На тренінгу з мінної безпеки вперше присутня Юлія.

"Я вважаю, що під час війни, взагалі, кожен цивільний має знати і про мінну небезпеку, і про поводження зі зброєю, як надати першу допомогу. Те, що зараз надають цю інформацію – це дуже важливо. Небезпека поруч і треба знати, як цього уникнути", — каже Юлія.

Учасниця тренінгу Юлія тримає муляж снаряду. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Із початку 2024 року на Миколаївщині зареєстровано дев'ять випадків необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких загинули чотири людини та 13 травмовано.

За словами речника Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артема Вагіна, у 2023 році зареєстровано 57 пригод, внаслідок яких загинуло 17 людей, серед них — одна дитина, травмувались 56 жителів області, з них — шість дітей.

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