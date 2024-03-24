За минулу добу на Херсонському та Оріхівському напрямках Сили оборони ліквідували 124 російських військових.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Також українські військові знищили реактивну систему залпового вогню "Град", 18 гармат, 8 мінометів, три зенітно-ракетні комплекси, серед них "Стріла-10" і "Тунгуска", два станкових гранатомети "Полум'я", протитанковий ракетний комплекс, дві портативні станції РЕБ, дві антени управління та три станції управління БПЛА, розвідувальний БПЛА, вежу зв'язку та радіотехнічне обладнання, 58 одиниць автобронетехніки, три аерофотостанції, два пункти боєпостачання, а також бліндаж армії РФ.

Що відомо про обстріли Херсонщини 23 березня 2024 року

Російські військові упродовж доби обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Завдали ракетного удару по Великоолександрівській громаді.

Раніше в ОВА повідомили, російські військові вранці скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей.

Також відомо, що армія РФ обстріляла Нововоронцовку. Поранена 60-річна місцева жителька.

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