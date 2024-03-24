В Охтирці на Сумщині 23 березня відбулася акція "Не мовчи. Полон вбиває". Мета захожу - не дати забути про тих військових, які опинилися в російському полоні, і домогтися їхнього звільнення.
Про це повідомила Охтирська міська рада.
На акцію підтримки українських військовополонених прийшли члени їхніх сімей та жителі міста.
Акція "Не мовчи. Полон вибиває" в Охтирці 23 березня 2024 року. Фото: Охтирська міська рада
Підтримати охтирчан, чиї рідні знаходяться в полоні, потрібно і морально, і інформаційно. Аби суспільство не забувало про своїх героїв, про українських військовополонених. Підтримуємо. Віримо у повернення в рідні домівки, де їх так сильно чекають.
Акція "Не мовчи. Полон вибиває" в Охтирці 23 березня 2024 року. Фото: Охтирська міська рада
Авто, які проїжджали повз, подавали звукові сигнали на знак підтримки акції.
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