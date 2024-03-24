В окупованому Росією Маріупольському районі внаслідок вибухів, що лунали ввечері, 23 березня, щонайменше семеро російських окупантів загинули.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Щодо прильоту, позначати місце не можемо, але це було в трикутнику селище Зоря — селище Водяне — Маріуполь. Точно знаємо, що є поранені та щонайменше семеро російських окупантів загинули, їх повезли ховати, вони у моргах російського міста Таганрог", — уточнив Петро Андрющенко.
За словами радника мера Маріуполя, внаслідок вибухів є пошкоджена техніка.
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