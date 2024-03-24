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Допомога USAID бізнесу на Київщині: посол США побувала на відбудованому після обстрілів підприємстві
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Допомога USAID бізнесу на Київщині: посол США побувала на відбудованому після обстрілів підприємстві

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Посол США побувала на відбудованому після обстрілів підприємстві
Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала підприємство на Київщині, відновлене коштом USAID. Фото: Х/Бріджит Брінк

24 березня 2024 року посол США в Україні Бріджит Брінк побувала на Київщині. Там вона відвідала підприємство, яке виробляє фільтри для води. Російські обстріли зруйнували виробництво. Нині ж, за гроші благодійників, бізнес вдалося відновити й зберегти робочі місця.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

"Український бізнес продовжує підтримувати економіку України, незважаючи на незаконну війну Росії. Сьогодні я відвідала підприємство з виробництва фільтрів для води, що підтримується USAID у Київській області, яке відновило виробництво після знищення об’єктів, повернувши собі частку ринку та зберігши понад 200 робочих місць", — йдеться у дописі дипломатки.

Раніше повідомлялося, що проєкт USAID "Справедливість до всіх" відбудує Бородянський районний суд у Київській області, який був зруйнований внаслідок російської військової агресії.

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