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На ТОТ Запорізької області окупанти влаштували акцію вшанування пам'яті загиблих у теракті у РФ
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На ТОТ Запорізької області окупанти влаштували акцію вшанування пам'яті загиблих у теракті у РФ

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У Бердянську влаштували акції з вшанування пам'яті загиблих у Крокус Сіті Хол в Росії
Акція вшанування пам'яті загиблих у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Росії. Тимчасово окупований Бердянськ, Запорізька область. Фото: Telegram/ Вікторія Галіціна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська влада влаштувала пропагандистські заходи із вшанування загиблих під час теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" в Московській області РФ, який відбувся 22 березня.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Зазначається, що на ТОТ Запорізької області окупаційна влада влаштувала заходи для вшанування загиблих під час теракту 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Росії. Так, у Бердянську відбулося дві подібні акції, втім, за словами Вікторії Галіціної, вони були нечисленними:

"Вже другий день поспіль окупанти проводять заходи, на яких "вшановують пам'ять загиблих", проте таким чином лиш підживлюють кремлівську пропаганду та намагаються показати "єдінство народа от Енергодара до Находкі", — йдеться у повідомленні.
На ТОТ Запорізької області окупанти влаштували акцію вшанування пам'яті загиблих у теракті у РФ
Одна з акцій вшанування пам'яті загиблих у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Росії. Бердянськ, меморіал "Вічний вогонь". Фото: Telegram/ Вікторія Галіціна

Раніше Суспільне повідомляло, що окупаційна влада запрошує росіян переїжджати до захопленого Бердянська з метою збільшення населення в місті.

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