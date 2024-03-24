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Найближчими днями в Одесі та області дощитиме
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Найближчими днями в Одесі та області дощитиме

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25 та 26 березня в Одесі та області очікуються дощі. У наступні дні опадів не передбачають.

Прогноз погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів 24 березня опублікували на сайті міськради.

25 березня в Одесі вночі помірний дощ, вдень — значний. Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С.

В Одеській області хмарно, вночі помірний дощ, вдень — значний. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 5-10°С. На автошляхах області вдень під час дощу, видимість 1-2 км.

26 березня хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці пориви, 15-17 м/с. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 9-14°С.

27 березня мінлива хмарність, без істотних опадів. Місцями пориви вітру 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 9-14°С.

28-29 березня без істотних опадів. Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 14-19°С.

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