22 березня 2024 року на Запоріжжі загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Андрусів. Йому було 59 років.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рогатинської громади.

Володимир Андрусів народився 12 лютого 1965 року в селі Верхня Липиця. Закінчивши місцеву школу, навчався у Бурштині. Після чотирьох років в армії чоловік працював в Івано-Франківській філії "Карпатвибухпрому". Він був виконувачем обов'язків заступника керівника дільниці.

2 березня 2022 року Володимир Андрусів приєднався до Сил територіальної оборони. Боєць служив старшим стрільцем-оператором у стрілецькій роті на Запорізькому напрямку.

Воїн поліг на околицях Гуляйполя. У нього залишилися дружина Галина, доньки Світлана та Оксана, а також троє онуків — Владислав, Вероніка і Єва.

Скорботний кортеж з тілом полеглого Володимира Андрусіва прибуде на Івано-Франківщину 25 березня.

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