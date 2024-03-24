Закарпатця підозрюють у стрілянині з травматичного пістолета

На Закарпатті 33-річного жителя міста Виноградів підозрюють у стрілянині з травматичного пістолета. Він спричинив чоловіку тілесні ушкодження.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

За інформацією правоохоронців, між 33-річним та 40-річним жителями Виноградова виник конфлікт, який згодом переріс у штовханину. До чоловіків підійшов 28-річний місцевий житель та втрутився в бійку, він намагався допомогти 40-річному товаришу.

"Надалі 33-річний виноградівець, раніше судимий за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, дістав з кишені травматичний пістолет та здійснив два постріли. Він спричинив 28-річному виноградівцю тілесні ушкодження", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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