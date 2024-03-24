Знайшов під час прогулянки: у Черкасах виявили два боєприпаси

У Черкасах на перехресті вулиць Дахнівська та Менделєєва чоловік під час прогулянки виявив два боєприпаси.

Про це Суспільному розповів речник Патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.

Випадок стався 23 березня. Місцевий житель під час прогулянки на перехресті вулиць Дахнівська та Менделєєва виявив два предмети схожі на боєприпаси. На місце він викликав поліцію.

"Патрульні по прибуттю, одразу ж забезпечили охорону місця події та викликали на місце вибухотехніків".

Що робити у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на вибухонебезпечні:

негайно повідомте про це рятувальників чи поліцію;

не торкайтеся знайдений предмет — це дуже небезпечно;

відійдіть від знахідки на безпечну відстань;

у жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку;

не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмета доки не прибули фахівці.

категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.

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